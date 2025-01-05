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Квалификация Открытого чемпионата Австралии. Лина Глушко сыграет с француженкой

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 05 января 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 05 января 2025 г., 13:20
Квалификация Открытого чемпионата Австралии. Лина Глушко сыграет с француженкой
AP Photo/Pat Hoelscher

Опубликована сетка квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии.

В первом поединке израильтянка Лина Глушко встретится с француженкой Леолией Жанжан. Леолия 148-я ракетка мира. В январе 2023 года она занимала 102-е место в рейтинге WTA.

Лина Глушко во второй раз в карьере будет играть в квалификации турниров "Большого шлема".

Лина Глушко занимает 220-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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