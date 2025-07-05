Дзюдо. Израильтяне завоевали серебряную и бронзовую медали в Таллинне
время публикации: 05 июля 2025 г., 18:29 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 18:41
В Таллинне проходит турнир по дзюдо серии European Open. В нем принимают участие 305 спортсменов из 34 стран.
Сегодня израильтяне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.
Йонатан Векслер (весовая категория до 60 кг) и Гили Шарир (до 63 кг) стали победителями турнира.
Эран Фикс (до 66 кг) завоевал серебряную медаль.
Амит Бобович (до 73 кг) проиграл схватку за бронзовую медаль - пятое место.
Майя Гошен (до 70 кг) завоевала бронзовую медаль.
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