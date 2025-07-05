Дзюдо. Израильтяне завоевали серебряную и бронзовую медали в Таллинне

В Таллинне проходит турнир по дзюдо серии European Open. В нем принимают участие 305 спортсменов из 34 стран.

Сегодня израильтяне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Йонатан Векслер (весовая категория до 60 кг) и Гили Шарир (до 63 кг) стали победителями турнира.

Эран Фикс (до 66 кг) завоевал серебряную медаль.

Амит Бобович (до 73 кг) проиграл схватку за бронзовую медаль - пятое место.

Майя Гошен (до 70 кг) завоевала бронзовую медаль.