Дзюдо. Израильтяне завоевали две золотые медали в Таллинне
время публикации: 05 июля 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 16:26
В Таллинне проходит турнир по дзюдо серии European Open. В нем принимают участие 305 спортсменов из 34 стран.
Сегодня израильтяне завоевали две золотые медали.
Йонатан Векслер стал победителем в весовой категории до 60 кг.
Он победил Максима Тарана (Германия), немца Максимилиана Штандке и испанца Педро Гомеса Льоренса.
Гили Шарир стала победительницей в весовой категории до 63 кг.
Она победила Софию Пономареву (Латвия), немку Ханну Зедльмайр, хорватку Нину Цветко и бельгийку Мину Лидер.
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