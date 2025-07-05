Дзюдо. Израильтяне завоевали две золотые медали в Таллинне

В Таллинне проходит турнир по дзюдо серии European Open. В нем принимают участие 305 спортсменов из 34 стран.

Сегодня израильтяне завоевали две золотые медали.

Йонатан Векслер стал победителем в весовой категории до 60 кг.

Он победил Максима Тарана (Германия), немца Максимилиана Штандке и испанца Педро Гомеса Льоренса.

Гили Шарир стала победительницей в весовой категории до 63 кг.

Она победила Софию Пономареву (Латвия), немку Ханну Зедльмайр, хорватку Нину Цветко и бельгийку Мину Лидер.