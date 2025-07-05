x
05 июля 2025
|
последняя новость: 16:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июля 2025
|
05 июля 2025
|
последняя новость: 16:58
05 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дзюдо. Израильтяне завоевали две золотые медали в Таллинне

Дзюдо
время публикации: 05 июля 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 16:26
Дзюдо. Израильтяне завоевали две золотые медали в Таллинне
AP Photo/Vincent Thian

В Таллинне проходит турнир по дзюдо серии European Open. В нем принимают участие 305 спортсменов из 34 стран.

Сегодня израильтяне завоевали две золотые медали.

Йонатан Векслер стал победителем в весовой категории до 60 кг.

Он победил Максима Тарана (Германия), немца Максимилиана Штандке и испанца Педро Гомеса Льоренса.

Гили Шарир стала победительницей в весовой категории до 63 кг.

Она победила Софию Пономареву (Латвия), немку Ханну Зедльмайр, хорватку Нину Цветко и бельгийку Мину Лидер.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2025

Саудовский дзюдоист отказался пожать руку израильтянину
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025

Чемпионат мира по дзюдо. Результаты израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2025

Украинцы бойкотируют чемпионат мира по дзюдо из-за допуска белорусов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 мая 2025

Дзюдо. Керем Примо стала победительницей турнира в Каунасе