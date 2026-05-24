24 мая 2026
последняя новость: 15:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Швейцарии при ограблении избит четырехкратный чемпион "Формулы-1" Ален Прост

Криминал
Швейцария
время публикации: 24 мая 2026 г., 13:56 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 13:58
В Швейцарии при ограблении избит четырехкратный чемпион "Формулы-1" Ален Прост
AP Photo/Luca Bruno

Легендарный автогонщик Ален Прост получил травму головы в ходе вооруженного ограбления его дома, расположенного в городе Ньон на Швейцарской Ривьере. Преступление было совершено 19 мая, сообщает издание Blick.

Согласно публикации, несколько человек в масках ворвались в дом к четырехкратному чемпиону мира "Формулы-1" и напали на него. Угрозами они заставили его сына открыть сейф, а затем скрылись. Стоимость похищенного не называется, однако известно, что Прост на протяжении долгих лет сотрудничал с компаниями, производящими коллекционные часы.

Швейцарская полиция ведет поиски злоумышленников. К ним привлечены служебные собаки. Не исключается, что преступники смогли бежать на территорию соседней Франции. На данный момент у следователей нет никаких зацепок.

Травмы 71-летнего спортсмена оцениваются как легкие, однако медицинская помощь потребовалась ему и для выхода из состояния шока. Сейчас Прост находится в Дубае, где у него также есть дом и где он проводит часть времени.

