Шлем Жиля Вильнева продан за 1.25 миллиона долларов

Шлем Жиля Вильнева, в котором он участвовал в гонке Гран-при Сан-Марино в 1982 году, продан за 1.25 миллиона долларов, сообщает "Спорт-экспресс".

8 мая 1982 года канадский гонщик погиб во время квалификации Гран-при Бельгии.

Он участвовал в 67 гонках "Формулы-1". В 6 победил.

1.25 миллиона долларов за шлем пилота "Формулы-1" - это рекорд. Предыдущий рекорд - 968 тысяч долларов за шлем Айртона Сенны, в котором он участвовал в Гран-при Бельгии в 1992 году.