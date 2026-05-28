Шлем Жиля Вильнева продан за 1.25 миллиона долларов
время публикации: 28 мая 2026 г., 11:43 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 11:43
Шлем Жиля Вильнева, в котором он участвовал в гонке Гран-при Сан-Марино в 1982 году, продан за 1.25 миллиона долларов, сообщает "Спорт-экспресс".
8 мая 1982 года канадский гонщик погиб во время квалификации Гран-при Бельгии.
Он участвовал в 67 гонках "Формулы-1". В 6 победил.
1.25 миллиона долларов за шлем пилота "Формулы-1" - это рекорд. Предыдущий рекорд - 968 тысяч долларов за шлем Айртона Сенны, в котором он участвовал в Гран-при Бельгии в 1992 году.
