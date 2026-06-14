Победителем "Гран-при Испании" стал Льюис Хэмилтон. Он установил несколько рекордов
время публикации: 14 июня 2026 г., 18:47 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 18:47
Победителем Гран-при Испании - этапа чемпионата "Формулы-1" стал Льюис Хэмилтон.
Он выиграл 106-ю гонку в карьере (мировой рекорд) и первую в качестве пилота "Феррари".
91 гонку выиграл Михаэль Щумахер, 71 - Макс Ферстаппен.
Сегодня Хэмилтону 41 год, 5 месяцев и 7 дней. Он стал самым возрастным победителем гонки "Формулы-1" с 1970 года.
В общем зачете лидирует Андреа Кими Антонелли (Мерседес) -156 очков.
Льюис Хэмлтон поднялся на второе место (115). На третьем месте Джордж Расселл (Мерседес) (106).
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