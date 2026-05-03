"Формула-1". Победителем "Гран-при Майами" сал Андреа Кими Антонелли
время публикации: 03 мая 2026 г., 22:03 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 22:03
Победителем "Гран-при Майами" - четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" стал пилот "Мерседеса" Андреа Кими Антонелли.
В этом сезоне он выиграл три из четырех этапов.
Второе и третье места заняли пилоты "Макларена" Ландо Норрис и Оскар Пиастри.
Исак Хаджар (Ред Булл) врезался в стену и выбыл из гонки.
Пьер Гасли (Альпин) перевернулся, но смог сам выбраться из болида.
