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Спорт

Французы победили сборную Парагвая и вышли в четвертьфинал

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 05 июля 2026 г., 03:50 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 03:50
Победный гол Мбаппе
AP Photo/Matt Rourke
Французы победили сборную Парагвая и вышли в четвертьфинал
AP Photo/Petr David Josek

Сборная Франции победила команду Парагвая 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

В первом тайме французы владели большим преимуществом, но опасных моментов почти не было. Парагвайцы грамотно оборонялись.

После перерыва сборная Франции дожала соперника.

Парагвайцы нанесли один точный удар за весь матч.

На 52-й минуте Мбаппе почти вышел один на один. Его настиг Касерес и выбил мяч на угловой. После подачи с углового бил Дембеле. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

На 54-й минуте Коне пробил издали. Хиль парировал мяч, летевший под перекладину.

На 70-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти 0:1. На 89-й минуте Мбаппе нанес удар с линии штрафной. Хиль парировал мяч.

На шестой минуте компенсированного времени Хиль дважды спас сборную Парагвая после опасных ударов Мбаппе..

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