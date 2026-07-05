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Спорт

Димитров и Зверев вышли в четвертый круг Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 05 июля 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 09:14
Димитров и Зверев вышли в четвертый круг Уимблдона
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В матче третьего тура Уимблдона болгарин Григор Димитров одолел итальянца Маттео Берреттини 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Александр Бублик (Казахстан) одержал волевую победу над американцем Френсисом Тиаффо 4:6, 7:6, 7:6, 4:6, 6:3.

Американец Фриц Тейлор обыграл итальянца Лоренцо Сонего 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. Александр Зверев (Германия) победил американца Маркоса Гирона 6:3, 7:6, 6:4.

Чех Иржи Легечка в упорной борьбе одолел испанца Хауме Мунара 6:4, 6:4, 4:6, 6:4. Россиянин Карен Хачанов проиграл итальянцу Флавио Коболли 6:0, 6:7, 7:6, 2:6, 2:6.

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