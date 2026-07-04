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Спорт

Арина Соболенко вышла в четвертый круг Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 04 июля 2026 г., 07:33 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 07:40
Арина Соболенко вышла в четвертый круг Уимблдона
AP Photo/Kin Cheung

В матче третьего круга Уимблдона первая ракетка мира белоруска Арина Сооленко победила Елену Остапенко (Латвия) 6:4, 6:4.

В чешском поединке бывшая вторая ракетка мира Барбора Крейчикова обыграла Николу Бартункову 6:3, 7:5. Американка Джессика Пегула разгромила испанку Джессику Бузас Манейро 6:1, 6:3.

Россиянка Екатерина Александрова проиграла американке Иве Йович 3:6, 6:3, 4:6. Россиянка Анна Калинская уступила швейцарке Белинде Бенчич 4:6, 6:4, 6:7.

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