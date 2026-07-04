Марта Костюк вышла в четвертый круг Уимблдона. Неожиданные поражения Швентек и Рыбакиной

В матче третьего круга Уимблдона итальянка Жасмин Паолини разгромила гречанку Марию Саккари 6:1, 6:2.

Сегодня неожиданно выбыли из борьбы вторая и третья ракетки мира.

Полька Ига Швентек проиграла филиппинке Александре Эале 6:7, 2:6. Елена Рыбакина (Казахстан) - бельгийке Элизе Мертенс 6:7, 1:6.

Украинка Марта Костюк победила американку Эмму Наварро 6:2, 4:6, 6:1.

Россиянка Людмила Самсонова проиграла чешке Мари Бузковой 6:4, 6:7, 4:6.