Марта Костюк вышла в четвертый круг Уимблдона. Неожиданные поражения Швентек и Рыбакиной
время публикации: 04 июля 2026 г., 20:12 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 20:12
В матче третьего круга Уимблдона итальянка Жасмин Паолини разгромила гречанку Марию Саккари 6:1, 6:2.
Сегодня неожиданно выбыли из борьбы вторая и третья ракетки мира.
Полька Ига Швентек проиграла филиппинке Александре Эале 6:7, 2:6. Елена Рыбакина (Казахстан) - бельгийке Элизе Мертенс 6:7, 1:6.
Украинка Марта Костюк победила американку Эмму Наварро 6:2, 4:6, 6:1.
Россиянка Людмила Самсонова проиграла чешке Мари Бузковой 6:4, 6:7, 4:6.
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