x
04 июля 2026
|
последняя новость: 21:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 июля 2026
|
04 июля 2026
|
последняя новость: 21:00
04 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Марта Костюк вышла в четвертый круг Уимблдона. Неожиданные поражения Швентек и Рыбакиной

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
Сенсации
время публикации: 04 июля 2026 г., 20:12 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 20:12
Марта Костюк вышла в четвертый круг Уимблдона
AP Photo/Kin Cheung

В матче третьего круга Уимблдона итальянка Жасмин Паолини разгромила гречанку Марию Саккари 6:1, 6:2.

Сегодня неожиданно выбыли из борьбы вторая и третья ракетки мира.

Полька Ига Швентек проиграла филиппинке Александре Эале 6:7, 2:6. Елена Рыбакина (Казахстан) - бельгийке Элизе Мертенс 6:7, 1:6.

Украинка Марта Костюк победила американку Эмму Наварро 6:2, 4:6, 6:1.

Россиянка Людмила Самсонова проиграла чешке Мари Бузковой 6:4, 6:7, 4:6.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2026

Синнер и Джокович вышли в четвертый круг Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2026

Теннис на колясках. Гай Сасон стал победителем турнира в Великобритании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 июля 2026

Арина Соболенко вышла в четвертый круг Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июля 2026

Зверев, Бублик и Димитров вышли в третий круг Уимблдона