Теннис на колясках. Гай Сасон стал победителем турнира в Великобритании
время публикации: 04 июля 2026 г., 08:00 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 08:00
Завершился теннисный турнир (теннис на колясках) WC1000 Lexus British Open.
Победителем в одиночном разряде стал израильтянин Гай Сасон.
В финале он победил британца Джина Вудмана 4:6, 6:4, 6:0.
По пути к финалу Гай Сасон обыграл немца Маркуса Лаудана 6:2, 6:1, британца Энди Лапторна 6:1, 6:1, голландца Сэма Шредера 5:7, 7:5, 6:2.
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