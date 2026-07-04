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Спорт

Синнер и Джокович вышли в четвертый круг Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 04 июля 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 08:46
Синнер и Джокович вышли в четвертый круг Уимблдона
(AP Photo/Kin Cheung

В матче третьего круга Уимблдона канадец Феликс Оже-Альясим победил американца Майкла Чжэна 7:6, 6:2, 6:1.

Испанец Алехандро Давидович Фокина обыграл венгра Мартона Фушовича 7:6, 6:2, 6:3. Поляк Хуберт Хуркач одержал волевую победу над американцем Томми Полом 4:6, 7:5, 7:6, 6:2.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер победил американца Дженсона Бруксби 6:4, 6:3, 6:4. Россиянин Даниил Медведев проиграл немцу Яну Леннарду Штруффу 6:7, 6:7, 5:7.

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович победил француза Артура Риндеркнеша 7:5, 6:4, 1:6, 7:6.

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