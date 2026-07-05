Израильтянки стали чемпионками Европы по лакроссу в помещении
время публикации: 05 июля 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 12:46
В Праге завершился чемпионат Европы по лакроссу в помещении (box lacrosse).
В финале израильтянки победили сборную Германии 10:1.
В полуфинале сборная Израиля победила команду Ирландии 11:4.
Израильтянки впервые стали чемпионками Европы по лакроссу в помещении. Это более динамичная разновидность лакросса. В команде 6 игроков (в обычном лакроссе 10).
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