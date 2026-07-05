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Спорт

Израильтянки стали чемпионками Европы по лакроссу в помещении

Спорт/важное
Лакросс
время публикации: 05 июля 2026 г., 12:46 | последнее обновление: 05 июля 2026 г., 12:46
Израильтянки стали чемпионками Европы по лакроссу в помещении
AP Photo/Nam Y. Huh

В Праге завершился чемпионат Европы по лакроссу в помещении (box lacrosse).

В финале израильтянки победили сборную Германии 10:1.

В полуфинале сборная Израиля победила команду Ирландии 11:4.

Израильтянки впервые стали чемпионками Европы по лакроссу в помещении. Это более динамичная разновидность лакросса. В команде 6 игроков (в обычном лакроссе 10).

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