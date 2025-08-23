Юношеский чемпионат мира по лакроссу. Израильтяне заняли 13-е место

Определились финалисты юношеского чемпионата мира по лакроссу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Южной Корее.

В финале встретятся сборные Канады и США.

В матче за третье место сыграют команды Лиги ирокезов и Австралии.

Сборная Израиля заняла 13-е место из 19.

В последней игре израильтяне победили сборную Южной Кореи 9:8.