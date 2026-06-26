Чемпионат Европы по лакроссу. Израильтянки разгромили сборную Нидерландов
время публикации: 26 июня 2026 г., 06:51 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 06:56
В Праге начался чемпионат Европы по лакроссу в помещениях (European Box Lacrosse Championship).
Израильтянки в первом матче разгромили сборную Нидерландов 9:1.
27 июня израильтянки встретятся со сборной Ирландии.
Израильтяне в первом матче победили чехов 16:14.
27 июня мужская сборная Израиля сыграет с командой Германии.
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