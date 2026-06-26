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Чемпионат Европы по лакроссу. Израильтянки разгромили сборную Нидерландов

Лакросс
Спорт/важное
время публикации: 26 июня 2026 г., 06:51 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 06:56
Чемпионат Европы по лакроссу. Израильтянки разгромили сборную Нидерландов
AP Photo/Nam Y. Huh

В Праге начался чемпионат Европы по лакроссу в помещениях (European Box Lacrosse Championship).

Израильтянки в первом матче разгромили сборную Нидерландов 9:1.

27 июня израильтянки встретятся со сборной Ирландии.

Израильтяне в первом матче победили чехов 16:14.

27 июня мужская сборная Израиля сыграет с командой Германии.

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