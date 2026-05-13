Чемпионат Европы по лакроссу в помещениях. Расписание матчей сборных Израиля

С 25 июня по 4 июля в Праге состоится чемпионат Европы по лакроссу в помещении (Box lacrosse).

Расписание матчей мужской сборной Израиля на групповом этапе:

25 июня. Чехия - Израиль.

27 июня. Израиль - Германия.

29 июня. Израиль - Италия.

Расписание матчей женской сборной Израиля на групповом этапе:

25 июня. Нидерланды - Израиль.

27 июня. Ирландия - Израиль.

28 июня. Англия - Израиль.

29 июня. Чехия - Израиль.

30 июня. Финляндия - Израиль.

1 июля. Германия - Израиль.