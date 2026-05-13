Чемпионат Европы по лакроссу в помещениях. Расписание матчей сборных Израиля
время публикации: 13 мая 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 09:26
С 25 июня по 4 июля в Праге состоится чемпионат Европы по лакроссу в помещении (Box lacrosse).
Расписание матчей мужской сборной Израиля на групповом этапе:
25 июня. Чехия - Израиль.
27 июня. Израиль - Германия.
29 июня. Израиль - Италия.
Расписание матчей женской сборной Израиля на групповом этапе:
25 июня. Нидерланды - Израиль.
27 июня. Ирландия - Израиль.
28 июня. Англия - Израиль.
29 июня. Чехия - Израиль.
30 июня. Финляндия - Израиль.
1 июля. Германия - Израиль.
