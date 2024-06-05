Впервые с 2008 года. Президент Израиля посетит олимпиаду
время публикации: 05 июня 2024 г., 10:31 | последнее обновление: 05 июня 2024 г., 10:31
Впервые с 2008 года президент Израиля посетит олимпиаду. Ицхак Герцог получил приглашение Международного олимпийского комитета посетить олимпийские игры в Париже, сообщает "Исраэль а-Йом".
Министр по делам молодежи, культуры и спорта Израиля также получил приглашение. Но пока неизвестно, сможет ли он посетить олимпиаду.
По данным источника, президент Израиля собирается посетить церемонию открытия Парижской олимпиады, которая состоится 26 июля.
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