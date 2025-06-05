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Спорт

Отборочный матч чемпионата мира. Австралийцы победили сборную Японии

Футбол
время публикации: 05 июня 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 16:26
Победный гол в компенсированное время забил Азиз Бегич
AP Photo/Trevor Collens

В матче девятого тура третьего азиатского отборочного этапа чемпионата мира по футболу австралийцы победили сборную Японии 1:0.

Японцы уже вышли в финальную часть чемпионата мира.

Австралийцы могут выйти уже сегодня, если сборная Саудовской Аравии не сможет обыграть команду Бахрейна.

Победный гол в компенсированное время забил Азиз Бегич (Мельбурн Сити).

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