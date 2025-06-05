Отборочный матч чемпионата мира. Австралийцы победили сборную Японии
время публикации: 05 июня 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 16:26
В матче девятого тура третьего азиатского отборочного этапа чемпионата мира по футболу австралийцы победили сборную Японии 1:0.
Японцы уже вышли в финальную часть чемпионата мира.
Австралийцы могут выйти уже сегодня, если сборная Саудовской Аравии не сможет обыграть команду Бахрейна.
Победный гол в компенсированное время забил Азиз Бегич (Мельбурн Сити).
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