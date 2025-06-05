Отборочный матч чемпионата мира. Австралийцы победили сборную Японии

В матче девятого тура третьего азиатского отборочного этапа чемпионата мира по футболу австралийцы победили сборную Японии 1:0.

Японцы уже вышли в финальную часть чемпионата мира.

Австралийцы могут выйти уже сегодня, если сборная Саудовской Аравии не сможет обыграть команду Бахрейна.

Победный гол в компенсированное время забил Азиз Бегич (Мельбурн Сити).