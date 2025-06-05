"Бейтар" подписал нигерийского нападающего

Столичный "Бейтар" подписал трехлетний контракт с нигерийскким нападающим Джонбоско Калу, сообщаетSport1.

По данным источника, переход форварда обошелся столичному клубу в 200 тысяч евро.

Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в полмиллиона евро.

С 2022 года Джонбоско Калу играл за шведский клуб "Вернамо". В этом сезоне в 11 матчах он забил два гола, в прошлом сезоне - 7.

Нигериец рассматривается как замена Мейрону Джорджу.