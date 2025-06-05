"Бейтар" подписал нигерийского нападающего
время публикации: 05 июня 2025 г., 15:47 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 15:47
Столичный "Бейтар" подписал трехлетний контракт с нигерийскким нападающим Джонбоско Калу, сообщаетSport1.
По данным источника, переход форварда обошелся столичному клубу в 200 тысяч евро.
Портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в полмиллиона евро.
С 2022 года Джонбоско Калу играл за шведский клуб "Вернамо". В этом сезоне в 11 матчах он забил два гола, в прошлом сезоне - 7.
Нигериец рассматривается как замена Мейрону Джорджу.
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