После продления контракта с "Барселоной" Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира

Компания по футбольным исследованиямCIES опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира.

После продления контракта с "Барселоной" до 2031 года рейтинг возглавил Ламин Ямаль.

Его стоимость на трансферном рынке составила (по модели организации) 402.3 миллиона евро.

В июле звезде каталонского клуба исполнится 18 лет.

На втором месте форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн (239.6 миллиона евро).

В первую пятерку входят Джуд Беллингем (Реал, 233.8), Килиан Мбаппе (Реал, 192.5), Джамал Мусиала (Бавария. 154.8).