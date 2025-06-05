После продления контракта с "Барселоной" Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира
время публикации: 05 июня 2025 г., 13:10 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 13:10
Компания по футбольным исследованиямCIES опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира.
После продления контракта с "Барселоной" до 2031 года рейтинг возглавил Ламин Ямаль.
Его стоимость на трансферном рынке составила (по модели организации) 402.3 миллиона евро.
В июле звезде каталонского клуба исполнится 18 лет.
На втором месте форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн (239.6 миллиона евро).
В первую пятерку входят Джуд Беллингем (Реал, 233.8), Килиан Мбаппе (Реал, 192.5), Джамал Мусиала (Бавария. 154.8).
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