Лучший бомбардир 2025 года - Килиан Мбаппе

Сайт Международной федерации футбольной истории и статистики опубликовал список лучших бомбардиров мира по состоянию на 31 мая 2025 года.

Возглавляет список нападающий "Реала" и сборной Франции, забивший в 2025 году 29 голов.

На один гол меньше забил Виктор Осимхен (Нигерия, Галатасарай).

27 голов на счету Виктора Дьекереша (Швеция, Спортинг, Лиссабон), 26 - Усмана Дембеле (Франция, ПСЖ).