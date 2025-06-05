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Спорт

Лучший бомбардир 2025 года - Килиан Мбаппе

Знаменитые спортсмены
Футбол
Рейтинги
время публикации: 05 июня 2025 г., 14:31 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 14:31
Лучший бомбардир 2025 года - Килиан Мбаппе
AP Photo/Cesar Cebolla

Сайт Международной федерации футбольной истории и статистики опубликовал список лучших бомбардиров мира по состоянию на 31 мая 2025 года.

Возглавляет список нападающий "Реала" и сборной Франции, забивший в 2025 году 29 голов.

На один гол меньше забил Виктор Осимхен (Нигерия, Галатасарай).

27 голов на счету Виктора Дьекереша (Швеция, Спортинг, Лиссабон), 26 - Усмана Дембеле (Франция, ПСЖ).

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