Рекорд Криштиану Роналду и другие сюрпризы и закономерности матча Германия - Португалия

Международная федерация футбольной истории и статистики собрала и опубликовала интересные факты о полуфинальном матче Лиги наций Германия – Португалия.

Сборная Португалии во второй раз сыграет в финале Лиги наций. В 2019 году португальцы стали победителями турнира.

В полуфинале португальцы одержали победу над сборной Германии 2:1. Португальцы победили немцев впервые с июня 2000 года. Тогда в матче чемпионата Европы три мяча в ворота Оливера Кана забил Сержиу Консейсау, отец Франсишку Консейсау, сравнявшего счет во вчерашней игре.

Португальцы во второй раз в истории одержали выездную победу над сборной Германии. Впервые: в матче отборочного турнира чемпионата мира 1986 года (1:0).

Немцы проиграли 6 из 9 последних полуфиналов на "больших турнирах" (кроме Лиги наций. в этот список включены чемпионаты мира и Европы).

Сборная Германии впервые проиграла официальный матч в Мюнхене с июня 2021 года

Криштиану Роналду забил победный гол и стал первым футболистом европейской сборной, забившим два гола в официальных матчах ва возрасте старше 40 лет.

Фабиан Вирц, открывший счет, забил второй гол головой в профессиональной карьере.

Йозуа Киммих стал лучшим ассистентом Лиги наций – 6 голевых передач. Матч против португальцев стал его сотой игрой за сборную Германии.