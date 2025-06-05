Лучшим игроком матча Германия - Португалия признан Франсишку Консейсау
время публикации: 05 июня 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 12:11
Португальцы одержали волевую победу над сборной Германии 2:1 и вышли в финал Лиги наций.
УЕФА признала лучшим игроком матча полузащитника Франсишку Консейсау.
Он вышел на замену на 58-й минуте и через 5 минут сравнял счет.
Отец и сын Консейсау забивали голы в ворота сборной Германии. Сын - вчера. Отец - Сержиу Консейсау - в матче чемпионата Европы 2000 года.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2025