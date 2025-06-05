Лучшим игроком матча Германия - Португалия признан Франсишку Консейсау

Португальцы одержали волевую победу над сборной Германии 2:1 и вышли в финал Лиги наций.

УЕФА признала лучшим игроком матча полузащитника Франсишку Консейсау.

Он вышел на замену на 58-й минуте и через 5 минут сравнял счет.

Отец и сын Консейсау забивали голы в ворота сборной Германии. Сын - вчера. Отец - Сержиу Консейсау - в матче чемпионата Европы 2000 года.