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Лучшим игроком матча Германия - Португалия признан Франсишку Консейсау

Футбол
время публикации: 05 июня 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 12:11
Гол Франсишку Консейсау
AP Photo/Martin Meissner

Португальцы одержали волевую победу над сборной Германии 2:1 и вышли в финал Лиги наций.

УЕФА признала лучшим игроком матча полузащитника Франсишку Консейсау.

Он вышел на замену на 58-й минуте и через 5 минут сравнял счет.

Отец и сын Консейсау забивали голы в ворота сборной Германии. Сын - вчера. Отец - Сержиу Консейсау - в матче чемпионата Европы 2000 года.

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