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Спорт

Иранские легкоатлеты арестованы в Южной Корее за сексуальное насилие

Легкая атлетика
Скандалы в спорте
время публикации: 05 июня 2025 г., 11:06 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 11:06
Иранские легкоатлеты арестованы в Южной Корее за сексуальное насилие
AP Photo/Reza Saifullah

Во время чемпионата Азии по легкой атлетике, который проходил в Южной Корее, за сексуальное насилие были арестованы два иранских легкоатлета и тренер, сообщает Iran International.

В заявлении Иранской федерации легкой атлетики говорится, что три члена национальной сборной во время чемпионата Азии совершили неподобающие действия и к ним будут применены дисциплинарные меры.

По заявлению южнокорейской полиции, в городе Гуми были арестованы два иранских спортсмена и тренер.

20-летняя местная жительница заявила. что подверглась сексуальному насилию в отеле. в котором остановились иранские спортсмены.

Иранская газета Khabar Varzeshi со ссылкой на очевидца сообщает, что женщина познакомилась с иранским спортсменом в баре и прошла в его комнату. Вскоре в комнату пришли еще два члена иранской делегации, против чего она возражала. Она направила сообщение в полицию, а затем подала жалобу.

Обвиняемые утверждали, что сексуальные контакты с двумя спортсменами были "по обоюдному согласию", только третий "был принудительным".

Министерство спорта Ирана пообещало провести расследование.

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