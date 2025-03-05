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Спорт

В Москве арестован бывший футболист сборной Азербайджана

Футбол
Мошенничество
время публикации: 05 марта 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 14:57
В Москве арестован бывший футболист сборной Азербайджана
AP Photo/Ty O'Neil

Бывший полузащитник сборной Азербайджана Абдулла Абациев арестован в Москве по делу о мошенничестве, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza.

Бывшего футболиста обвиняют в том, что он был курьером у группы мошенников.

По данным источника, футболист дал признательные показания.

Мошенники выманили у пенсионера 14 миллионов рублей.

Абдулла Абациев выступал за юношескую и молодежную сборные Азербайджана. За национальную команду он сыграл 1 матч.

Полузащитник выступал за клубы "Сумгаит", "Интер" (Баку) (серебряный и бронзовый призер чемпионатов Азерайджана), "Торпедо" (Армавир), "Спартак" (Владикавказ), "Машук" (Пятигорск), "Олимп" (Химки).

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