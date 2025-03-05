"Арсенал" забил 7 голов в Эйндховене и установил рекорд Лиги чемпионов
время публикации: 05 марта 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 09:24
В первом матче 1/8 финала "Арсенал" в гостях разгромил ПСВ 7:1.
"Канониры" стали первой командой, забившей семь голов в гостевом матче плэй-офф Лиги чемпионов.
Два мяча забил Мартин Эдегор.
По разу отличились Юррьен Тимбер (ранее выступал за "Фейенорд" и "Аякс"), Итан Нванери, Микель Мерино, Леандро Троссар и Риккардо Калафьори.
Гости нанесли 8 точных ударов и забили 7 голов.
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