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Спорт

"Арсенал" забил 7 голов в Эйндховене и установил рекорд Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 05 марта 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 09:24
Два мяча забил Мартин Эдегор
AP Photo/Peter Dejong

В первом матче 1/8 финала "Арсенал" в гостях разгромил ПСВ 7:1.

"Канониры" стали первой командой, забившей семь голов в гостевом матче плэй-офф Лиги чемпионов.

Два мяча забил Мартин Эдегор.

По разу отличились Юррьен Тимбер (ранее выступал за "Фейенорд" и "Аякс"), Итан Нванери, Микель Мерино, Леандро Троссар и Риккардо Калафьори.

Гости нанесли 8 точных ударов и забили 7 голов.

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