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Лига чемпионов. "Реал" обыграл "Атлетико"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 05 марта 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 08:26
На 60-й минуте Гризманн нанес удар в дальний нижний угол. Куртуа в прыжке мяч парировал
AP Photo/Manu Fernandez

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" в дерби победил "Атлетико" 2:1.

"Реал": Куртуа, Вальверде (Лукас Васкес 82), Рауль Асенсио, Рюдигер, Менди. Браим Диас (Эндрик 89), Чуамэни, Камавинга (Модрич 62), Родриго, Мбаппе, Винисиус Жуниор.

"Атлетико": Облак, Льоренте, Хименес, Лангле, Галан, Джулиано Симеоне (Молина 64), Барриос (Корреа 75), Де Пауль (Серлот 75), Лино (Галлахер 64), Хулиан Альварес, Гризманн (Де Норман 71).

Игровое и территориальное преимущество было у "Реала", который сумел открыть счет на 4-й минуте. Родриго совершил сольный проход по флангу, сместился в штрафную и нанес удар в дальний угол 1:0.

На 17-й минуте после подачи углового Джулиано Симеоне мог сравнять счет, но пробил неточно. На 32-й минуте "матрасники" отыгрались. На 32-й минуте Хулиан Альварес обыграл Камавингу и нанес обводящий удар в дальний угол. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:1.

На 55-й минуте после многоходовки Браим Диас отправил мяч в дальний нижний угол 2:1.

На 60-й минуте Гризманн нанес удар в дальний нижний угол. Куртуа в прыжке мяч парировал.

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