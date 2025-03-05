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Синхронное плавание. Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль в Париже

Синхронное плавание
время публикации: 05 марта 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 08:53
Синхронное плавание. Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль в Париже
AP Photo/Lee Jin-man

В Париже прошел первый этап Кубка мира по синхронному плаванию.

Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль в акробатических упражнениях. Результат 164.1551 балла.

Победили американки (183.4100). На втором месте сборная Франции (174.6150).

Состав сборной Израиля: Йогев Даган, Авив Хаим, Александра Лерман, Лиор Макмель, Ая Мазор, Шая Сар Шалом Нехмад, Яара Шараби, Элли Стинер.

В командной технической программе сборная Израиля заняла пятое место.

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