Художественная гимнастика. Кубок Европы в Баку. Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали
время публикации: 05 мая 2024 г., 14:57 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 14:57
В Баку сегодня завершается этап Кубка Европы по художественной гимнастике. Накануне израильтянки завоевали золотую (в групповом многоборье) и бронзовую (Дарья Атаманов в индивидуальном многоборье) медали.
Сегодня израильские гимнастки завоевали золотую и бронзовую медали.
Сборная Израиля стала победителем в упражнении "Пять колец". Результат 38.950 балла.
Второе место заняли итальянки (38.050), третье - болгарки (37.750).
Даниэла Муниц завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом.
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