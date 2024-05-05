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Художественная гимнастика. Кубок Европы в Баку. Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали

время публикации: 05 мая 2024 г., 14:57 | последнее обновление: 05 мая 2024 г., 14:57
Художественная гимнастика. Кубок Европы в Баку. Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали
AP Photo/Gregory Bull

В Баку сегодня завершается этап Кубка Европы по художественной гимнастике. Накануне израильтянки завоевали золотую (в групповом многоборье) и бронзовую (Дарья Атаманов в индивидуальном многоборье) медали.

Сегодня израильские гимнастки завоевали золотую и бронзовую медали.

Сборная Израиля стала победителем в упражнении "Пять колец". Результат 38.950 балла.

Второе место заняли итальянки (38.050), третье - болгарки (37.750).

Даниэла Муниц завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом.

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