Художественная гимнастика. Кубок Европы в Баку. Израильтянки завоевали золотую и бронзовую медали

В Баку сегодня завершается этап Кубка Европы по художественной гимнастике. Накануне израильтянки завоевали золотую (в групповом многоборье) и бронзовую (Дарья Атаманов в индивидуальном многоборье) медали.

Сегодня израильские гимнастки завоевали золотую и бронзовую медали.

Сборная Израиля стала победителем в упражнении "Пять колец". Результат 38.950 балла.

Второе место заняли итальянки (38.050), третье - болгарки (37.750).

Даниэла Муниц завоевала бронзовую медаль в упражнениях с мячом.