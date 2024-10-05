Сенсация чемпионата Франции. "Марсель" не смог обыграть аутсайдера

В стартовом матче седьмого тура чемпионата Франции "Марсель" сыграл вничью 1:1 с "Анже".

"Марсель ":Рульи, Гарсия (Брассье, 82), Корнелиус (Рабьо, 65), Балерди, Мурильо (Харит, 88), Кондогбиа, Хейбьерг, Карбони (Роу, 46), Луис Энрике (Ваи, 65), Гринвуд, Мопе.

"Анже": Фофана, Анен (Экоми, 86), Лефор, Рао-Лисоа, Биэнла, Белькебла, Ахолу, Абделли, Ферхат (Аркю, 45+3), Эль-Мелали (Белькдим, 86), Ньян (Аллевина, 75).

У хозяев огромное преимущество (76% владения мячом, 16:10 по ударам, 4:3 по точным ударам). В последние 15 минут владение мячом у "Марселя" 85%.

"Марсель" мог догнать лидеров.

"Анже" не побеждает в восьми матчах чемпионата Франции подряд. Команда занимает последнее место.

Впервые с 2011 года в матче чемпионата Франции в первые полчаса матча были показаны две красные карточки. На 26-й минуте был удален Лилиан Рао-Лисоа. Через 4 минуты - арендованный у "Эвертона" Нил Мопе.

На 51-й минуте после серии ошибок и рикошетов мяч оказался у арендованного у "Норвича" Джонатана Роу, который метров с 10 пробил в дальний нижний угол 1:0.

Через 3 минуты Фарид Эль Мелали отлично исполнил штрафной 1:1.