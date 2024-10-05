Победы "Арсенала" и "Манчестер Сити". Веселье в Брентфорде. Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 05 октября 2024 г., 19:29 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 19:29
Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Англии. "Арсенал" и "Манчестер Сити" одержали победы и на 1 очко отстают от лидирующего "Ливерпуля".
Арсенал (Лондон) - Саутгемптон 3:1
Гости на 55-й минуте открыли счет.
"Канониры" отыгрались через 3 минуты и за 30 минут забили три гола.
Брентфорд -Волверхэмтон 5:3
В первом тайме были забиты шесть голов 4:2.
Такой счет сохранялся до 90-й минуты. На 90-й минуте Фабиу Карвалью сделал счет крупным 5:2.
Через 3 минуты отличился Райан Айт Нури.
Лестер - Борнмут 1:0
Манчестер Сити - Фулхэм (Лондон) 3:2
Два гола в ворота гостей забил Матео Ковачич.
Вест Хэм (Лондон) - Ипсвич 4:1
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