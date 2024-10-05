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Победы "Арсенала" и "Манчестер Сити". Веселье в Брентфорде. Результаты матчей чемпионата Англии

время публикации: 05 октября 2024 г., 19:29 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 19:29
Победы "Арсенала" и "Манчестер Сити"
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Англии. "Арсенал" и "Манчестер Сити" одержали победы и на 1 очко отстают от лидирующего "Ливерпуля".

Арсенал (Лондон) - Саутгемптон 3:1

Гости на 55-й минуте открыли счет.

"Канониры" отыгрались через 3 минуты и за 30 минут забили три гола.

Брентфорд -Волверхэмтон 5:3

В первом тайме были забиты шесть голов 4:2.

Такой счет сохранялся до 90-й минуты. На 90-й минуте Фабиу Карвалью сделал счет крупным 5:2.

Через 3 минуты отличился Райан Айт Нури.

Лестер - Борнмут 1:0

Манчестер Сити - Фулхэм (Лондон) 3:2

Два гола в ворота гостей забил Матео Ковачич.

Вест Хэм (Лондон) - Ипсвич 4:1

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