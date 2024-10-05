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Спорт

"Боруссия" сенсационно проиграла в Берлине. Результаты матчей чемпионата Германии

время публикации: 05 октября 2024 г., 18:44 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 18:50
"Байер" - "Хольштайн" 2:2
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Германии. Они преподнесли сенсационные результаты. Чемпион не смог обыграть новичка и аутсайдра: "Байер" - "Хольштайн" 2:2. Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону" 1:2.

Байер (Леверкузен) - Хольштайн (Киль) 2:2

Хозяева на 8-й минуте вели в счете 2:0 и казалось без проблем разберутся с командой, занимающей последнее место.

Но как сказал комментатор "Чемпион неожиданно утратил контроль над игрой" и упустил победу.

Финальный штурм ничего не дал.

Унион (Берлин) - Боруссия (Дортмунд) 2:1

"Боруссия" могла догнать лидирующую "Баварию", но проиграла в столице.

Гости больше владели мячом, но при этом нанесли намного меньше ударов и точных ударов.

Вердер (Бремен) - Фрайбург 0:1

В трех из последних шести игр "музыканты" не сумели забить.

Победный гол на 75-й минуте забил Рицу Доан.

Бохум - Вольфсбург 1:3

Безвыигрышная серия "Бохума" в Бундеслиге тянется с прошлого сезона - 8 игр.

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