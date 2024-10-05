"Боруссия" сенсационно проиграла в Берлине. Результаты матчей чемпионата Германии
Состоялись матчи шестого тура чемпионата Германии. Они преподнесли сенсационные результаты. Чемпион не смог обыграть новичка и аутсайдра: "Байер" - "Хольштайн" 2:2. Дортмундская "Боруссия" проиграла "Униону" 1:2.
Байер (Леверкузен) - Хольштайн (Киль) 2:2
Хозяева на 8-й минуте вели в счете 2:0 и казалось без проблем разберутся с командой, занимающей последнее место.
Но как сказал комментатор "Чемпион неожиданно утратил контроль над игрой" и упустил победу.
Финальный штурм ничего не дал.
Унион (Берлин) - Боруссия (Дортмунд) 2:1
"Боруссия" могла догнать лидирующую "Баварию", но проиграла в столице.
Гости больше владели мячом, но при этом нанесли намного меньше ударов и точных ударов.
Вердер (Бремен) - Фрайбург 0:1
В трех из последних шести игр "музыканты" не сумели забить.
Победный гол на 75-й минуте забил Рицу Доан.
Бохум - Вольфсбург 1:3
Безвыигрышная серия "Бохума" в Бундеслиге тянется с прошлого сезона - 8 игр.