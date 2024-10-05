Чемпионат Англии. Алиссон получил травму. "Ливерпуль" победил в Лондоне

В стартовом матче седьмого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях обыграл "Кристал Пэлас" 1:0.

"Красные" гарантировали себе лидерство по итогам тура. На данный момент отрыв от "Манчестер Сити" и "Арсенала" 4 очка.

"Кристал Пэлас"; Хендерсон, Чалоба (Камада, 88), Гехи, Лакруа, Митчелл (Матета, 60), Муньос (Клайн, 17), Лерма, Уортон (Хьюз, 60), Эзе, Нкетиа, Сарр.

"Ливерпуль": Алиссон (Ярош, 79), Цимикас (Робертсон, 79), ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд, Мак Аллистер (Собослаи, 46), Гравенберх, Гакпо, Джонс (Эндо, 89), Салах (Диас, 73), Диогу Жота.

У гостьей значительное преимущество (68% владения мячом, 16:9 по ударам). Но точнее били хозяева 5:4.

Несмотря на контроль игры "красными", шансы спасти матч у "орлов" были.

Хозяева забили гол на 21-й секунде матча. Но он не был засчитан из-за офсайда у Нкетиа.

На 9-й минуте Гакпо прострелил. Диогу Жота опередил защитника и послал мяч в сетку 0:1. На 28-й минуте Александр-Арнольд пробил издали. Хендерсон парировал мяч, летевший в нижний угол.

На последних секундах первого тайма опасно пробил Сарр. Аллисон справился.

На 57-й минуте наносит удар с близкого расстояния Салах. Хендерсон ногой отбил мяч.

На 69-й минуте Эзе нанес сильный удар из-за пределов штрафной. Аллисон парировал мяч, летевший под перекладину.

На 79-й минуте Алиссон получил травму (видимо, потянул мышцу, выбивая мяч). Место в воротах гостей занял чех Витезслав Ярош.

На 84-й минуте Эзе вышел один на один, но переиграть Яроша не сумел.