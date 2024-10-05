Нападающего английского клуба дисквалифицировали на 8 игр за укус соперника

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала нападающего "Престон Норт Энда" Милутина Осмаича на 8 игр и оштрафовала на 15 тысяч фунтов стерлингов, сообщают британские СМИ.

Черногорский футболист наказан за то, что укусил защитника "Блэкберна" Оуэна Бека в матче чемпионата Англии (Чемпионшип).

Осмаич - один из лидеров "Престона". В этом сезоне он забил пять голов.