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Нападающего английского клуба дисквалифицировали на 8 игр за укус соперника

время публикации: 05 октября 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 17:15
Нападающего английского клуба дисквалифицировали на 8 игр за укус соперника
AP Photo/Risto Bozovic

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала нападающего "Престон Норт Энда" Милутина Осмаича на 8 игр и оштрафовала на 15 тысяч фунтов стерлингов, сообщают британские СМИ.

Черногорский футболист наказан за то, что укусил защитника "Блэкберна" Оуэна Бека в матче чемпионата Англии (Чемпионшип).

Осмаич - один из лидеров "Престона". В этом сезоне он забил пять голов.

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