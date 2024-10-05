Нападающего английского клуба дисквалифицировали на 8 игр за укус соперника
время публикации: 05 октября 2024 г., 17:15 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 17:15
Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала нападающего "Престон Норт Энда" Милутина Осмаича на 8 игр и оштрафовала на 15 тысяч фунтов стерлингов, сообщают британские СМИ.
Черногорский футболист наказан за то, что укусил защитника "Блэкберна" Оуэна Бека в матче чемпионата Англии (Чемпионшип).
Осмаич - один из лидеров "Престона". В этом сезоне он забил пять голов.
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