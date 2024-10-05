Чемпионат Испании. Один опасный момент. "Валенсия" и "Леганес" сыграли вничью

В стартовом матче девятого тура чемпионата Испании "Валенсия" и "Леганес" сыграли вничью 0:0.

"Валенсия" неудачно стартовала в чемпионате Испании и находится в зоне вылета. "Летучие мыши" не забили в третьем матче подряд. Их безголевая серия тянется 325 минут.

"Леганес" не побеждал в семи матчах подряд и не проиграл в третьем матче подряд.

Матч получился не интересным. 1 точный удар за весь матч нанес на 82-й минуте вышедший на замену Диего Лопес (Валенсия).

В конце матча мог забить "Леганес". Вышедший на замену бывший игрок мадридского "Реала" Оскар Родригес (12 августа перешел из "Севильи") нанес опасный удар. Мяч попал в штангу. .