Дубль Дамашкана. Победы "Маккаби". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Состоялись матчи шестого тура чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" разгромил "Бней Сахнин" 3:0.

Ашдод - Апоэль (Хайфа) 0:1

Победный гол на 54-й минуте забил Гай Меламед.

На 4-й минуте компенсированного времени "Ашдод" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Омри Бен Аруш.

Маккаби (Хайфа) - Бней Сахнин 3:0

На 25-й минуте гол в свои ворота забил голкипер гостей Мухамад Абу Нил.

Во втором тайме отличились лучший бомбардир чемпионата Израиля 2024 года Дин Давид и Диа Сабиа.

Маккаби (Петах-Тиква) - Маккаби Бней Райна 2:1

Команда из Петах-Тиквы одержала вторую победу в сезоне и сразу над одним из лидеров.

На 14-й минуте Гай Хадида, который в двух последних сезонах играл в чемпионатах Украины и Венгрии, вывел гостей вперед.

На последних секундах первого тайма Виталий Дамашкан (26 июля перешел из "Лозанны") реализовал пенальти.

На 90-й минуте он забил победный гол.

Ирони (Тверия) - Апоэль (Хадера) 1:1

Бейтар (Иерусалим) - Ирони (Кирьят-Шмона) 1:1