Дубль Дамашкана. Победы "Маккаби". Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу
Состоялись матчи шестого тура чемпионата Израиля по футболу. Хайфский "Маккаби" разгромил "Бней Сахнин" 3:0.
Ашдод - Апоэль (Хайфа) 0:1
Победный гол на 54-й минуте забил Гай Меламед.
На 4-й минуте компенсированного времени "Ашдод" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Омри Бен Аруш.
Маккаби (Хайфа) - Бней Сахнин 3:0
На 25-й минуте гол в свои ворота забил голкипер гостей Мухамад Абу Нил.
Во втором тайме отличились лучший бомбардир чемпионата Израиля 2024 года Дин Давид и Диа Сабиа.
Маккаби (Петах-Тиква) - Маккаби Бней Райна 2:1
Команда из Петах-Тиквы одержала вторую победу в сезоне и сразу над одним из лидеров.
На 14-й минуте Гай Хадида, который в двух последних сезонах играл в чемпионатах Украины и Венгрии, вывел гостей вперед.
На последних секундах первого тайма Виталий Дамашкан (26 июля перешел из "Лозанны") реализовал пенальти.
На 90-й минуте он забил победный гол.
Ирони (Тверия) - Апоэль (Хадера) 1:1
Бейтар (Иерусалим) - Ирони (Кирьят-Шмона) 1:1