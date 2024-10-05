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Чемпионат Италии. Лукаку забил и сделал 2 результативные передачи. "Наполи" лидирует

время публикации: 05 октября 2024 г., 11:57 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 11:57
Чемпионат Италии. Лукаку забил и сделал 2 результативные передачи. "Наполи" лидирует
AP Photo/Luca Bruno

Состоялись матчи седьмого тура чемпионата Италии. "Наполи" победил "Комо" 3:1 и сохранит лидерство по итогам тура (отрыв от "Ювентуса" 4 очка).

"Наполи" не проиграл в шестом матче чемпионата Италии подряд.

Наполи - Комо 3:1

Счет был открыт на 25-й секунде матча. Ромелу Лукаку сделал пас вразрез. Скотт Мактоминей ворвался в штрафную и нанес удар. Мяч от штанги отскочил в сетку 1:0.

Забив, неаполитанцы могли играть в любимом стиле Антонио Конте - плотная оборона и стремительные контратаки.

Получив мяч, "Комо" бросился отыгрываться и на 43-й минуте сравнял счет. У гостей статистическое преимущество (60% владения мячом, 11:9 по ударам). Точнее по воротам били хозяева 6:2.

На 43-й минуте Габриэль Стрефецца (он же Габриэль Эспето) метров с 25 послал мяч в дальний нижний угол 1:1.

На 53-й минуте Ромелу Лукаку реализовал пенальти 2:1. На 86-й минуте Лукаку пасом отрезал трех защитников. Давид Нереш вышел один на один 3:1.

Верона - Венеция 2:1

"Венеция" открыла счет на второй минуте и проиграла. Это третий матч в этом сезоне, который венецианцы проигрывают, ведя в счете.

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