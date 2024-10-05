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Удачный дебют Клода-Мориса. Ошибки Итакуры. "Аугсбург" победил "Боруссию"

время публикации: 05 октября 2024 г., 10:47 | последнее обновление: 05 октября 2024 г., 10:47
Удачный дебют Клода-Мориса. Ошибки Итакуры. "Аугсбург" победил "Боруссию"
AP Photo/Michael Probst

В стартовом матче шестого тура чемпионата Германии "Аугсбург" победил "Боруссию" (Менхенгладбах) 2:1.

"Аугсбург": Лабрович, Шлоттербек (Матсима, 68), Гауэлеу, Бауэр, Реджбечай (Йенсен, 85), Мунье (Клод-Морис, 57), Яннулис, Якич, Оньека, Вольф (Кудоссу, 57), Титц.

"Боруссия": Николас, Нетц, Эльведи (Фридрих, 46), Итакура, Скалли (Лайнер, 76), Вайгль, Зандер (Райтц, 64), Штегер, Плеа (Ранос, 81), Чванчара (Хак, 64), Кляйндинст

"Аугсбург" прервал серию из двух поражений.

На 38-й минуте Ко Итакура неудачно прервал навес. Кевин Шлоттербек (1 июля перешел из "Бохума") принял мяч грудью и мощно пробил под перекладину 1:0.

На 65-й минуте Ко Итакура неудачно прервал прострел, выбив мяч в полукруг перед штрафной. Алексис Клод-Морис нанес сильный удар 2:0. Французский полузащитник (31 августа перешел из "Ниццы") проводил первый матч за "Аугсбург".

На 72-й минуте после подачи углового отличился Тим Кляйндинст (1 июля перешел из "Хейденхайма").

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