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Спорт

Открытый чемпионат США. Синнер победил Медведева и вышел в полуфинал

время публикации: 05 сентября 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 07:10
Открытый чемпионат США. Синнер победил Медведева и вышел в полуфинал
AP Photo/Adam Hunger

Лидер рейтинга АТР итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, победив россиянина Даниила Медведева 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

Матч продолжался 160 минут.

В полуфинале первая ракетка мира встретится с британцем Джеком Дрейпером, победившим австралийца Алекса де Минора 6:3, 7:5, 6:2.

Во втором полуфинале встретятся американцы Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо.

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