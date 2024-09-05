Открытый чемпионат США. Синнер победил Медведева и вышел в полуфинал
время публикации: 05 сентября 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 07:10
Лидер рейтинга АТР итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал Открытого чемпионата США, победив россиянина Даниила Медведева 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.
Матч продолжался 160 минут.
В полуфинале первая ракетка мира встретится с британцем Джеком Дрейпером, победившим австралийца Алекса де Минора 6:3, 7:5, 6:2.
Во втором полуфинале встретятся американцы Тейлор Фриц и Фрэнсис Тиафо.
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