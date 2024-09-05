Открытый чемпионат США. Поражение первой ракетки мира
время публикации: 05 сентября 2024 г., 07:59 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 07:59
В полуфинал Открытого чемпионата США вышли американка Джессика Пегула и чешка Каролина Мухова.
Пегула в четвертьфинале победила первую ракетку мира польку Игу Швентек 6:2, 6:4. Матч продолжался 89 минут.
Чешская теннисистка победила бразильянку Майя Хаддад 6:1, 6:4.
Ранее Джессика и Каролина встречались однажды. В этом сезоне в Цинциннати победила американка.
Во втором полуфинале встречаются американка Эмма Наварро и белоруска Арина Соболенко.
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