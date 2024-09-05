Открытый чемпионат США. Поражение первой ракетки мира

В полуфинал Открытого чемпионата США вышли американка Джессика Пегула и чешка Каролина Мухова.

Пегула в четвертьфинале победила первую ракетку мира польку Игу Швентек 6:2, 6:4. Матч продолжался 89 минут.

Чешская теннисистка победила бразильянку Майя Хаддад 6:1, 6:4.

Ранее Джессика и Каролина встречались однажды. В этом сезоне в Цинциннати победила американка.

Во втором полуфинале встречаются американка Эмма Наварро и белоруска Арина Соболенко.