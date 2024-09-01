Дубль Диаса. Достижения Салаха и Слота. "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед"

В матче третьего тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях разгромил "Манчестер Юнайтед" 3:0. "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", победившие во всех матчах, лидируют.

Арне Слот повторил достижение Свена-Ерана Эриксона (недавно умершего). "Ливерпуль" выиграл первые три матча под его руководством, не пропустив ни одного гола. Эрикссон установил этот рекорд в 2007 году.

"Красные дьяволы" потерпели второе поражение подряд и впервые в сезоне не сумели забить.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Диогу Далот, Мартинес, де Лигт (Магуайр, 69), Мазрауи, Майну, Каземиро (Коллиер, 46), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Гарначо (Диалло, 69), Зиркзе (Эриксен, 86).

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Цимикас, 83), ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд (Брэдли, 76), Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Диас (Гакпо, 66), Салах, Диогу Жота (Нуньес, 76).

По точным ударам лидируют хозяева 4:3.

На 7-й минуте Александр-Арнольд забил. Гол не засчитан из-за офсайда у Салаха.

На 35-й минуте Каземиро ошибся на своей половине поля. Гравенберх мяч перехватил и начал атаку. Салах навесил. Луис Диас головой отправил мяч в угол ворот 0:1. На 42-й минуте Каземиро упал и потерял мяч в центре поля. Быстрая атака. Луис Диас удвоил преимущество гостей 0:2.

На 56-й минуте Мохамед Салах сходу пробил с линии штрафной 0:3. В девяти матчах в составе "Ливерпуля" египетский форвард забил на "Олд Траффорде" 10 голов.

Алиссон раза три "потянул" если не "мертвые мячи", то очень тяжелые (дважды после ударов Зиркзее). А вот его коллега из "Манчестер Юнайтед" сэйвов в этом матче не совершил.