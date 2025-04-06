"Трипл-дабл 35+" Адетокунбо. Рекорд Зубаца. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" в овертайме обыграл "Майами" 121:115.

Детройт Пистонс - Мемфис Гризлиз 103:109

"Мемфис" победил "Детройт" в девятом матче подряд

Десмонд Бейн (Мемфис) провел самый результативный матч в сезоне (38 + 7 подборов + 3 передачи).

Малик Бизли (Детройт) забросил три трехочковых броска и стал пятым игроком в истории НБА, сделавшим более 300 точных дальних бросков в одном сезоне.

Филадельфия Сиксерз - Миннесота Тимбервулвз 109:114

Майами Хит - Милуоки Бакс 115:121 (овертайм)

Основное время завершилось со счетом 111:111.

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "трипл-дабл" (36 + 15 подборов + 10 передач).

Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Мэверикс 135:104

По 29 очков набрали лидеры "Клипперс" Джеймс Харден (+ 7 подборов + 14 передач) и Кавай Леонард (+ 6 подборов + 3 передачи). Харден - единственный баскетболист НБА, входящий в этом сезоне в Тор-15 по набранным очкам, подборам, передачам и точным трехочковым броскам.

Ивица Зубац стал первым игроком в истории НБА, набравшим в одной игре не менее 25 очков и сделавшим 10 подборов, не допустив ни одной потери или неточного броска.