x
06 апреля 2025
|
последняя новость: 11:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 апреля 2025
|
06 апреля 2025
|
последняя новость: 11:09
06 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Трипл-дабл 35+" Адетокунбо. Рекорд Зубаца. Результаты матчей НБА

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
НБА
время публикации: 06 апреля 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 11:16
"Трипл-дабл 35+" Адетокунбо. Рекорд Зубаца. Результаты матчей НБА
AP Photo/Mark J. Terrill

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" в овертайме обыграл "Майами" 121:115.

Детройт Пистонс - Мемфис Гризлиз 103:109

"Мемфис" победил "Детройт" в девятом матче подряд

Десмонд Бейн (Мемфис) провел самый результативный матч в сезоне (38 + 7 подборов + 3 передачи).

Малик Бизли (Детройт) забросил три трехочковых броска и стал пятым игроком в истории НБА, сделавшим более 300 точных дальних бросков в одном сезоне.

Филадельфия Сиксерз - Миннесота Тимбервулвз 109:114

Майами Хит - Милуоки Бакс 115:121 (овертайм)

Основное время завершилось со счетом 111:111.

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо сделал "трипл-дабл" (36 + 15 подборов + 10 передач).

Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Мэверикс 135:104

По 29 очков набрали лидеры "Клипперс" Джеймс Харден (+ 7 подборов + 14 передач) и Кавай Леонард (+ 6 подборов + 3 передачи). Харден - единственный баскетболист НБА, входящий в этом сезоне в Тор-15 по набранным очкам, подборам, передачам и точным трехочковым броскам.

Ивица Зубац стал первым игроком в истории НБА, набравшим в одной игре не менее 25 очков и сделавшим 10 подборов, не допустив ни одной потери или неточного броска.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2025

"Бостон" установил рекорд НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2025

Дени Авдия установил личный рекорд. "Портленд" проиграл "Чикаго"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2025

"Олимпиакос" - единоличный лидер. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 апреля 2025

Тель-авивский "Апоэль" подал заявку на контракт с Евролигой