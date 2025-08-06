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Спорт

После сердечного приступа умер чемпион мира по футболу 1990 года

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 06 августа 2025 г., 13:17 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 13:17
Сеульская олимпиада. Бразилия - Германия. Таффарел ловит мяч после удара Франка Милля
AP Photo/Eric Risberg

5 августа на 68-м году жизни умер известный немецкий футболист Франк Милль, сообщают немецкие СМИ.

Он умер после сердечного приступа.

Нападающий выступал за клубы "Рот-Вайсс" (Эссен), "Боруссия" (Менхенгладбах) (бронзовый призер чемпионата Германии 1984 года), "Боруссия" (Дортмунд) (чемпион Германии 1992 года, обладатель Кубка Германии 1989 года, финалист Кубка УЕФА 1993 года), "Фортуна" (Дюссельдорф).

Он лучший бомбардир в истории олимпийской сборной ФРГ (10 голов).

Франк Милль - чемпион мира 1990 года. бронзовый призер чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призер Сеульской олимпиады.

Спорт
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