После сердечного приступа умер чемпион мира по футболу 1990 года

5 августа на 68-м году жизни умер известный немецкий футболист Франк Милль, сообщают немецкие СМИ.

Он умер после сердечного приступа.

Нападающий выступал за клубы "Рот-Вайсс" (Эссен), "Боруссия" (Менхенгладбах) (бронзовый призер чемпионата Германии 1984 года), "Боруссия" (Дортмунд) (чемпион Германии 1992 года, обладатель Кубка Германии 1989 года, финалист Кубка УЕФА 1993 года), "Фортуна" (Дюссельдорф).

Он лучший бомбардир в истории олимпийской сборной ФРГ (10 голов).

Франк Милль - чемпион мира 1990 года. бронзовый призер чемпионата Европы 1988 года, бронзовый призер Сеульской олимпиады.