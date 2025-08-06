Умер известный израильский баскетболист
время публикации: 06 августа 2025 г., 11:42 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 11:53
5 августа после тяжелой болезни на 65-м году жизни умер известный израильский баскетболист Офер Якоби, сообщает "Валла Спорт".
Он умер в Лас-Вегасе, где жил последние годы.
Форвард выступал за клубы "Апоэль" (Ган Шмуэль), "Апоэль" (Холон), "Апоэль" (Тель-Авив), "Апоэль" (Гват), "Бейтар" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Петах-Тиква).
В составе сборной Израиля Офер Якоби участник двух чемпионатов Европы и чемпионата мира 1986 года.
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