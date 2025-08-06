5 августа после тяжелой болезни на 65-м году жизни умер известный израильский баскетболист Офер Якоби, сообщает "Валла Спорт".

Он умер в Лас-Вегасе, где жил последние годы.

Форвард выступал за клубы "Апоэль" (Ган Шмуэль), "Апоэль" (Холон), "Апоэль" (Тель-Авив), "Апоэль" (Гват), "Бейтар" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Петах-Тиква).

В составе сборной Израиля Офер Якоби участник двух чемпионатов Европы и чемпионата мира 1986 года.