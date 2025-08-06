x
06 августа 2025
|
последняя новость: 08:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 августа 2025
|
06 августа 2025
|
последняя новость: 08:20
06 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Погиб "российский голос фигурного катания" Александр Гришин

Несчастные случаи
время публикации: 06 августа 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 07:28
Погиб "российский голос фигурного катания" Александр Гришин
AP Photo/Darko Vojinovic

5 августа в результате несчастного случая на железной дороге погиб российский спортивный комментатор Александр Гришин, сообщает "Спорт-экспресс".

В некрологах его называют "российским голосом фигурного катания".

По словам Татьяны Тарасовой. 47-летнего комментатора сбила электричка.

С 2018 года Александр Гришин работал на Первом канале.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Умер бывший капитан "Порту" Жорже Кошта
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 августа 2025

Умер известный советский борец, чемпион мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Подтверждена смерть двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025

Умер легендарный актер и рестлер Халк Хоган