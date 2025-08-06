Погиб "российский голос фигурного катания" Александр Гришин
время публикации: 06 августа 2025 г., 07:20 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 07:28
5 августа в результате несчастного случая на железной дороге погиб российский спортивный комментатор Александр Гришин, сообщает "Спорт-экспресс".
В некрологах его называют "российским голосом фигурного катания".
По словам Татьяны Тарасовой. 47-летнего комментатора сбила электричка.
С 2018 года Александр Гришин работал на Первом канале.
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