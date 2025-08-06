x
06 августа 2025
|
последняя новость: 13:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 августа 2025
|
06 августа 2025
|
последняя новость: 13:11
06 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Американский гонщик разбился на скорости 457 км/ч

Автомобильные гонки
время публикации: 06 августа 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 12:55
Американский гонщик разбился на скорости 457 км/ч
AP Photo/Rick Bowmer

60-летний американский гонщик Крис Рашке погиб, пытаясь установить рекорд скорости, сообщает АР.

Во время гонки на знаменитых солончаках Бонневиль в штате Юта Рашке на ракетообразном автомобиле "Демон скорости" разогнался до 457 км/ч и не правился с управлением.

Организаторы гонки "Неделя скорости" сообщили, что Крис Рашке потерял управление автомобилем на третьем километре гонки.

Он скончался на месте от полученных травм.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Умер известный израильский баскетболист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Погиб "российский голос фигурного катания" Александр Гришин
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Умер бывший капитан "Порту" Жорже Кошта
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 июля 2025

Подтверждена смерть двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер