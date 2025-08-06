Американский гонщик разбился на скорости 457 км/ч

60-летний американский гонщик Крис Рашке погиб, пытаясь установить рекорд скорости, сообщает АР.

Во время гонки на знаменитых солончаках Бонневиль в штате Юта Рашке на ракетообразном автомобиле "Демон скорости" разогнался до 457 км/ч и не правился с управлением.

Организаторы гонки "Неделя скорости" сообщили, что Крис Рашке потерял управление автомобилем на третьем километре гонки.

Он скончался на месте от полученных травм.