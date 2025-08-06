Маунтинбайк. Израильтянин Омри Данон стал победителем юниорского чемпионата Европы

В Ла Молина, Испания, проходит чемпионат Европы по даунхиллу (майнтинбайк).

Победителем юниорского чемпионата стал израильтянин Омри Данон.

Вторе место занял Ориол Куадрат Кастельс (Испания), третье - эстонец Рико Маюибо.

Израильтянин Ури Зекбах занял 30-е место.

В юниорских женских соревнованиях (спортсменки до 17 лет) Кармель Данон заняла 11-е место.

В этой же возрастной категории Итай Гольдштейн занял 63-е место. Йосеф Якоби - 75-е. Яав Остфельд - 81-е.