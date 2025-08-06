Маунтинбайк. Израильтянин Омри Данон стал победителем юниорского чемпионата Европы
время публикации: 06 августа 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 08:44
В Ла Молина, Испания, проходит чемпионат Европы по даунхиллу (майнтинбайк).
Победителем юниорского чемпионата стал израильтянин Омри Данон.
Вторе место занял Ориол Куадрат Кастельс (Испания), третье - эстонец Рико Маюибо.
Израильтянин Ури Зекбах занял 30-е место.
В юниорских женских соревнованиях (спортсменки до 17 лет) Кармель Данон заняла 11-е место.
В этой же возрастной категории Итай Гольдштейн занял 63-е место. Йосеф Якоби - 75-е. Яав Остфельд - 81-е.
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