Маунтинбайк. Израильтянин Омри Данон стал победителем соревнований во Франции
время публикации: 30 июля 2025 г., 07:16 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 07:16
Во Франции прошел турнир по маунтинбайку IXS Cup international.
Победителем в возрастной категории до 19 лет стал израильтянин Омри Данон.
Он впервые завоевал медаль этапа Кубка мира по даунхиллу.
В общем юношеском зачете Кубка мира Омри Данон занимает 141-е место.
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