Маунтинбайк. Израильтянин Омри Данон стал победителем соревнований во Франции

Во Франции прошел турнир по маунтинбайку IXS Cup international.

Победителем в возрастной категории до 19 лет стал израильтянин Омри Данон.

Он впервые завоевал медаль этапа Кубка мира по даунхиллу.

В общем юношеском зачете Кубка мира Омри Данон занимает 141-е место.