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Маунтинбайк. Израильтянин Омри Данон стал победителем соревнований во Франции

Велоспорт
время публикации: 30 июля 2025 г., 07:16 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 07:16
Маунтинбайк. Израильтянин Омри Данон стал победителем соревнований во Франции
AP Photo/Juan Karita

Во Франции прошел турнир по маунтинбайку IXS Cup international.

Победителем в возрастной категории до 19 лет стал израильтянин Омри Данон.

Он впервые завоевал медаль этапа Кубка мира по даунхиллу.

В общем юношеском зачете Кубка мира Омри Данон занимает 141-е место.

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