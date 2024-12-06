Поражение "Тоттенхэма". Результаты матчей чемпионата Англии

Завершился четырнадцатый тур чемпионата Англии. "Тоттенхэм" проиграл "Борнмуту" 0:1.

Фулхэм (Лондон) - Брайтон энд Хоув 3:1

Алекс Ивоби открыл счет на 4-й минуте матча, а затем во второй раз в карьере забил больше одного мяча в матчах Премьер-лиги.

Борнмут - Тоттенхем (Лондон) 1:0

"Борнмут" оттеснил "Тоттенхэм" на десятое место.

"Вишни" нанесли 21 удар по воротам - это клубный рекорд сезона.

Счет на 17-й минуте открыл Дин Хейсен, стал первыи игроком "Борнмута" моложе 20 лет, забившим гол в матче Премьер-лиги.