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Поражение "Тоттенхэма". Результаты матчей чемпионата Англии

Футбол
время публикации: 06 декабря 2024 г., 04:56 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 04:56
Поражение "Тоттенхэма". Результаты матчей чемпионата Англии
AP Photo/Kin Cheung

Завершился четырнадцатый тур чемпионата Англии. "Тоттенхэм" проиграл "Борнмуту" 0:1.

Фулхэм (Лондон) - Брайтон энд Хоув 3:1

Алекс Ивоби открыл счет на 4-й минуте матча, а затем во второй раз в карьере забил больше одного мяча в матчах Премьер-лиги.

Борнмут - Тоттенхем (Лондон) 1:0

"Борнмут" оттеснил "Тоттенхэм" на десятое место.

"Вишни" нанесли 21 удар по воротам - это клубный рекорд сезона.

Счет на 17-й минуте открыл Дин Хейсен, стал первыи игроком "Борнмута" моложе 20 лет, забившим гол в матче Премьер-лиги.

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