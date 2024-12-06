Поражение "Тоттенхэма". Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 06 декабря 2024 г., 04:56 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 04:56
Завершился четырнадцатый тур чемпионата Англии. "Тоттенхэм" проиграл "Борнмуту" 0:1.
Фулхэм (Лондон) - Брайтон энд Хоув 3:1
Алекс Ивоби открыл счет на 4-й минуте матча, а затем во второй раз в карьере забил больше одного мяча в матчах Премьер-лиги.
Борнмут - Тоттенхем (Лондон) 1:0
"Борнмут" оттеснил "Тоттенхэм" на десятое место.
"Вишни" нанесли 21 удар по воротам - это клубный рекорд сезона.
Счет на 17-й минуте открыл Дин Хейсен, стал первыи игроком "Борнмута" моложе 20 лет, забившим гол в матче Премьер-лиги.
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